LIGUE 1 FRANÇAISE Les joueurs algériens de plus en plus nombreux

Le mercato estival en France, clôturé mercredi dernier, a été marqué par une activité remarquable d'un bon nombre de joueurs algériens qui ont rejoint des formations de la Ligue 1 locale où l'Algérie sera désormais représentée par treize éléments cette saison. Les derniers jours du mercato ont vu d'ailleurs l'arrivée dans l'élite française de trois internationaux algériens. Il s'agit de Mehdi Abeid, qui a opté pour Dijon en provenance de Panathinaikos (Div 1, Grèce), Mehdi Tahrat, transféré de Red Star (Ligue 2, France) vers Angers SCO, et Farid Boulaya, qui a quitté Clermont Foot (Ligue 2, France) pour SC Bastia. Quelques semaines auparavant, Ramy Bensebaini s'était engagé avec Rennes pour un contrat de quatre ans en provenance du Paradou AC (Ligue 2, Algérie), alors que Zineddine Machache avait atterri à l'O Marseille après avoir joué, lors de l'exercice dernier, sa première saison avec les professionnels de Toulouse. Huit autres joueurs algériens exerçant en Ligue 1 française, ont choisi la stabilité en poursuivant l'aventure dans leurs clubs respectifs. Allusion faite à Said Benrahma (OGC Nice), Rachid Ghezzal (O Lyon), Adam Ounas (Bordeaux), Mehdi Zeffane (Rennes), Yassine Benzia (Lille), Ryad Boudebouz (Montpellier), Mehdi Mostefa (SC Bastia) et Walid Mesloub (Lorient).