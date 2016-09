LIGUE 1 MOBILIS Trois entraîneurs déjà sacrifiés

Les saisons se suivent et se ressemblent en Ligue 1 Mobilis où la valse des entraîneurs se poursuit. À l'entame de cette saison 2016-2017, trois entraîneurs sont sacrifiés en l'espace de deux journées de compétition seulement. Il s'agit d'Adel Amrouche de l'USM Alger, Fouad Bouali du CR Belouizdad et Sébastien Desabre de la JS Saoura. Amrouche a même jeté l'éponge à la veille du coup d'envoi du championnat à cause d'une différence de vision avec la direction du club. Quant à Desabre, recruté par la JSS en prévision de la première participation du représentant du Sud algérien en compétition africaine, il a été poussé vers la sortie après une victoire à domicile et à huis clos face à la redoutable formation du CS Constantine. Incompréhensible! D'autres entraîneurs sont sur la sellette et risquent d'être limogés dés la prochaine journée, en cas de mauvais résultats comme Youcef Bouzidi du NA Husseïn-Dey, Didier Gomez du CS Constantine et Si Tahar Cherif El-Ouazzani de l'USM Bel-Abbés. La saison passée, 41 entraîneurs ont été consommés en Ligue 1.