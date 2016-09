STANDARD DE LIÈGE Belfodil buteur contre l'OM en amical

L'attaquant algérien Ishak Belfodil effectue un retour gagnant en Europe puisque le lendemain de sa signature au Standard de Liège il a déjà marqué son premier but. En match amical contre l'Olympique de Marseille à Namur, les deux Algériens Belfodil et Bahlouli ont effectué leur entrée à l'heure de jeu alors que leur nouveau club menait 2-0. Si le second s'est montré dangereux, l'ex-international a fait mieux puisqu'il a inscrit le troisième but des siens de la tête à la 69e minute de jeu.