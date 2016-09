US OPEN Djokovic s'offre un record à double tranchant

Le numéro un mondial Novak Djokovic a atteint avant-hier les 8es de finale de l'US Open en ne jouant que 42 jeux et un peu plus de trois heures en trois tours, un record dans l'histoire du tournoi new-yorkais qui pourrait être à double tranchant, a-t-il reconnu. Djokovic a profité vendredi de l'abandon après seulement six jeux de son adversaire du 3e tour, le Russe Mikhail Youzhny, blessé à la cuisse gauche.

Au 2e tour, il n'avait pas eu à entrer sur le court, puisque son adversaire, le Tchèque Jiri Vesely, a déclaré forfait avant leur rencontre. Depuis son arrivée à New York, il n'a donc disputé qu'un seul match entier lors de son entrée en lice lundi dernier contre le Polonais Jerzy Janowicz, 247e mondial, 6-3, 5-7, 6-2, 6-1. Le précédent record pour atteindre les 8es de finale était de 45 jeux, établi en 1976 par l'Américain Stan Smith et égalé l'année suivante par le Polonais Wojtek Fibak, lorsque les matchs se disputaient au meilleur des trois manches, contre cinq actuellement.

«Je n'ai jamais connu une situation pareille en Grand Chelem dans ma carrière», a souri Djokovic. «Mais à ce stade de la saison, vu le nombre de matchs que j'ai joués, vu ce que mon corps a dû encaisser, c'est bien d'avoir du temps de repos supplémentaire», a souligné le tenant du titre. «D'un autre côté, quand tu arrives en deuxième semaine d'un Grand Chelem, tu veux avoir des repères sur ton jeu, sur le central, avant d'affronter les meilleurs joueurs», a-t-il reconnu. «Mais je ne suis pas trop inquiet, je me suis bien entraîné, je me sens bien plus en forme, tout va dans la bonne direction», a conclu «Djoko».

Le Serbe a vu son été perturbé par une douleur au poignet gauche qui l'a empêché de s'exprimer durant les jeux de Rio (élimination dès le 1er tour en simple) et qui l'a conduit à faire une croix sur le tournoi de Cincinnati, le seul Masters 1000 qui manque à son palmarès.