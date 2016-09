ELIMINATOIRES DE LA CAN 2017 : IL DIRIGERA SON 1ER MATCH AVEC LES VERTS Rajevac vise la CAN et le Mondial 2018

Par Bachir BOUTEBINA -

Le technicien serbe a insisté auprès de ses joueurs pour gagner ce premier match

C'est ce soir au stade Tchaker de Blida que le nouveau patron technique de l'EN, en l'occurrence le Serbe Milovan Rajevac, entamera sa mission en affrontant avec les Verts le Lesotho, pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires qualificatifs à la CAN 2017. Les Verts qui ont pour rappel, déjà composté leur ticket qualificatif à la prochaine phase finale des nations, prévue au début de l'année prochaine au Gabon, joueront ce dimanche une ultime sortie d'avant-CAN 2017, qui permettra au Serbe Rajevac d'avoir un avant-goût sur ce qui l'attend à partir du mois d'octobre prochain, éliminatoires obligent, qualificatifs au Mondial 2018.

Une répétition générale, et notamment une revue complète des troupes ce soir contre le Lesotho, à un mois d'un match d'un autre calibre, prévu dans ce même chaudron habituel des Verts contre les Lions indomptables du Cameroun.

Le décor habituel est donc de nouveau planté pour que les Fennecs achèvent ce soir le boulot entamé par le précédent sélectionneur, en l'occurrence le Français Christian Gourcuff. Une nouvelle ère débute désormais pour le Serbe Milovan Rajevac que le président Mohamed Raouraoua a considéré comme étant aujourd'hui le technicien approprié, pour mener les Verts sur la voie d'autres succès.

L'actuel patron de la FAF, n'a d'ailleurs pas manqué d'encenser le Serbe, notamment en ne tarissant pas d'éloges sur ce technicien issu de l'ex-Yougoslavie, en rappelant que l'ex-sélectionneur du Ghana possède aujourd'hui un diplôme UEFA de premier choix, et surtout figure actuellement parmi les entraîneurs européens très au fait du football africain. Pour Raouraoua, ce n'est nullement pas par hasard s'il a fini par jeter son dévolu sur un technicien qui connaît parfaitement l'Afrique, où avec le Ghana il avait atteint la finale de la CAN 2010, et la même année échoué aux portes des demi-finales, lors du Mondial sud-africain. Toujours selon Mohamed Raouraoua, quand bien même le Serbe Milovan Rajevac ne parle pas français, le football possède tout de même un code universel connu par tous les techniciens. Du côté du nouveau sélectionneur de l'EN, il est très clair que ce dernier affiche de très grandes ambitions qui débutent ce soir face à un adversaire qu'il a déjà affronté par le passé avec le Ghana. Il est surtout très clair que Milovan Rajevac est déjà focalisé sur la CAN 2017 au cours de laquelle il tentera de faire mieux que ses deux derniers prédécesseurs. Mieux encore, le nouveau patron technique de l'EN envisage d'atteindre le dernier carré du prochain mondial, tant il est vrai que le technicien serbe est conscient d'avoir aujourd'hui sous sa coupe, une Equipe nationale des plus talentueuses, et qui a de fortes chances de faire très mal, au cours de la très attendue très prochaine phase des éliminatoires, qualificative au Mondial russe. Ce soir face au Lesotho, Rajevac entend bien faire le plein, dans un stade Tchaker de Blida qui renouera dans quelques heures avec ce qui a fait des Verts un ténor africain extrêmement redoutable.