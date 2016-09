ELIMINATOIRES DE LA CAN 2017: ALGÉRIE-LESOTHO, CE SOIR À 20H30 AU STADE TCHAKER Algérie-Lesotho, ce soir à 20h30 au stade Tchaker

Par Saïd MEKKI -

Après six jours de stage de préparation, le nouveau sélectionneur des Verts, le Serbe Rajevac et ses 23 joueurs aborderont ce soir leur premier match face au Lesotho à partir de 20h30 au stade Tchaker de Blida, pour le compte de la dernière journée des qualifications du groupe «J» des éliminatoires de la CAN 2017. Rajevac et les Verts ne parlent que de victoire dans ce match, bien qu'il soit sans enjeu dans la mesure où la sélection algérienne a déjà assuré sa qualification pour la CAN, tandis que le Lesotho est d'ores et déjà éliminé. En effet et à la veille de la sixième journée, l'Algérie trône en tête de ce groupe «J» avec 13 points devant l'Ethiopie (8 pts), les Seychelles (4 pts).

Le Lesotho ferme la marche avec 3 points. Pour sa première avec les Verts, Rajevac, en concertation avec le duo Neghiz-Mansouri, a fait appel à 23 joueurs, dont deux nouveaux: le milieu de terrain Ismael Bennacer (Arsenal FC) et le défenseur Houari Ferhani. Et justement à propos d'effectif, Rajevac avait convoqué dans sa liste initiale Sofiane Feghouli, Rachid Ghezzal, et Khoutir Ziti. Mais entre-temps et avant le début du stage des Verts lundi dernier ces trois joueurs ont déclaré forfait pour blessure. Et côté infirmerie, un quatrième joueur risque de connaître le même sort et il s'agit du défenseur Hichem Belkaroui, touché aux adducteurs. En tout cas, et après avoir travaillé six jours avec les joueurs en programmant un match amical contre le WA Boufarik, Rajevac a bel et bien une idée sur tous les joueurs. Et comme il n'est pas du tout conseillé de chambouler un groupe déjà mis en place, nul doute que Rajevac comptera sur les habitués pour aborder cette rencontre. M'Bolhi serait sûrement dans les bois, tout comme la présence de Slimani, Mahrez, Soudani et autre Boudebaouz et Brahimi alors qu'en défense Taïder et Medjani, sans oublier que Rajevac a vraiment l'embarras du choix avec le groupe composé de Aïssa Mandi, Faouzi Ghoulam, Mehdi Zeffane, Hicham Belkaroui s'il est autorisé par le staff médical et Liassine Cadamuro. Pour les deux «nouveaux» venus Houari Ferhani (JS Kabylie) et Jean Mehdi Tahrat (Red Star), une entrée en cours du jeu leur ferait du grand bien. En tout cas, avec le groupe qu'il a convoqué, Rajevac aura bel et bien l'embarras du choix dans ce match qu'il veut bien gagner. «Pour moi, chaque match à son importance. Ce sera le cas contre le Lesotho, dans la mesure où il s'agira de ma première sortie avec les Verts. J'espère réaliser une belle victoire.», avait bien déclaré Rajevac. Les joueurs aussi versent dans ce même ordre d'idées surtout qu'il s'agit de leur premier match avec Rajevac. Côté Lesotho, l'équipe se trouve depuis mercredi dernier à Alger et s'est entraîné vendredi et le faisait également hier, au moment où on mettait sous presse, à l'heure du match sur la pelouse du stade Tchaker, comme l'exige la réglementation.

Les joueurs du Lesotho dont la majorité sont des U23 préparent la relève et ce match contre la meilleure équipe d'Afrique actuellement ne serait que des plus bénéfiques... Le match s'annonce facile pour les Verts qui, indirectement, préparent leur prochain match important contre le Cameroun le 9 octobre prochain sur cette même pelouse du stade Tchaker, dans le cadre de la première journée de la phase de poules des qualifications de la Coupe du monde de 2018 en Russie. Les Verts seront regroupés à partir du 3 octobre pour préparer cette affiche du groupe B, composé également du Nigeria et de la Zambie. Pour le moment, il faut d'abord gagner ce match facile face au Lesotho...