AFROBASKET 2016 U18 L'EN filles termine à la 7e place

La sélection féminine algérienne des moins de 18 ans de basket-ball, a enfin, remporté sa 1re victoire à l'Afrobasket-2016 (U18), en battant son homologue ougandaise sur le score (59-43), mi-temps: (30-15), en match de classement (7e-8e) de la compétition disputée dimanche au Caire (Egypte). Les joueuses de Djaâfar Cherbal ont gagné les deux premiers quarts-temps respectivement par 14-10 et 16-5, ainsi que le 4e QT (12-9), concédant seulement le 3e QT aux Ougandaises (17-19). Cette victoire la 1ére du tournoi pour les Algériennes, survient après cinq défaites de rang concédées respectivement devant l'Egypte (43-92), l'Angola (21-49), Madagascar (27-55), le Mali (20-83) et la Tunisie (43-47). De son côté, Madagascar a pris la 5e place à la faveur de sa victoire devant la Tunisie (59-45), mi-temps (28-15). L'AfroBasket-2016 a pris fin hier avec le déroulement du match de classement pour la 3e place entre l'Angola et le Mozambique, suivi par la finale qui mettra aux prises le Mali (tenant du titre) à l'Egypte (pays organisateur). Les sélections malienne et égyptienne sont qualifiées pour le Championnat du Monde 2017 des U19 Féminin, prévu l'an prochain à Udine (Italie).