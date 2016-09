ARBITRAGE AVEC ASSISTANCE VIDÉO La Liga espagnole prête à l'adopter

La Ligue de football espagnole (La Liga) s'est dite prête samedi à adopter l'assistance vidéo à l'arbitrage dans des compétitions professionnelles en Espagne, a-t-elle indiqué dans un communiqué. «La Liga demande à la RFEF qu'elle se mette en contact avec l'IFAB (international association football Board, ndlr) pour accueillir des matchs d'expérimentation de cette technologie dans le cadre de la coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne pour la saison 2017-2018», souligne la même source. La Ligue a expliqué avoir écrit mi-août à la Fédération espagnole (RFEF) pour lui demander d'être candidate à cette vague d'expérimentation auprès de l'IFAB, organisme garant des lois du jeu du football.

Plusieurs pays ont déjà été choisi pour tester l'assistance vidéo à l'arbitrage: les Etats-Unis, déjà à l'ouvrage, l'Australie, l'Allemagne, le Brésil, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal, chacun sous l'égide de sa fédération et/ou de sa ligue professionnelle. L'assistance vidéo à l'arbitrage a été testée pour la première fois jeudi à Bari lors d'un match officiel entre équipes nationales (Italie-France).

Le président de la Fédération internationale (Fifa) Gianni Infantino a dit y voir «une page d'histoire», et l'instance semble décidée à faire rapidement avancer le dossier, avec le Mondial-2018 en ligne de mire. Les quatre cas où l'assistant vidéo (VAR) pourra avoir son mot à dire à l'arbitre central devraient être les suivants: but marqué, carton rouge, penalty, erreur sur une identité.