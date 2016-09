BELFODIL A INSCRIT SON 1ER BUT AVEC STANDARD DE LIÈGE "J'aime marquer, mais surtout courir"

24 heures après son officialisation au Standard, Ishak Belfodil se voyait offrir avant-hier ses premières minutes de jeu en amical contre Marseille, match où il aura contribué à la victoire des Rouches (3-0). En dépit de son gabarit (1,92m/86kg), l'attaquant algérien n'est pas un avant-centre de métier, il se définit plutôt comme un second attaquant, voire plus un «numéro 10». Mais l'ancien de Bologne prend tout de même plaisir à marquer, bien évidemment. «Cela m'a fait plaisir de marquer, mais surtout de courir», a-t-il expliqué au quotidien La Dernière Heure. Et d'évoquer un peu plus ses caractéristiques et autres qualités: «J'ai repris il y a un mois aux Émirats, mais je me suis entretenu personnellement, car je savais que je voulais revenir en Europe. J'avais donc besoin de me dépenser ce vendredi... Vous l'avez vu: je ne suis pas un attaquant statique. J'aime courir, faire des appels, libérer des espaces. Je ne suis pas un 9, mais un 10. J'aime jouer derrière un autre attaquant. Mais je peux jouer partout devant.» Après s'être libéré de son contrat avec les Émiratis de Bani Yas, le joueur de 24 ans constituait une bonne affaire pour les clubs européens. Dès lors, le choix du club liégeois l'a interpellé. «Si j'avais privilégié l'argent, je serais resté aux Emirats. J'avais des touches en France, mais l'Europa League a influencé mon choix. Le Standard est un club très chaud: certains clubs italiens n'ont pas autant d'abonnés.

Et on est ambitieux: on veut jouer les premiers rôles!», a justifié l'Algérien.