CAN 2017 Nigeria et Cameroun vainqueurs

Les deux prochains adversaires des Verts après le Lesotho, à savoir le Cameroun et le Nigeria, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, se sont tous les deux imposés avant-hier dans leurs derniers matchs qualificatifs à la CAN 2017. Le Cameroun, qui était déjà qualifié, a battu la Gambie sur le score de 2-0, grâce à des buts de Moukandjo sur penalty (35') et Ekambi (53'), permettant aux Lions indomptables de gagner leur 4e match en six rencontres. Le Nigeria de Gernot Rohr, éliminé déjà depuis le mois de mars à cause du forfait du Tchad, s'est tout de même imposé 1-0 face à la Tanzanie, grâce à un but de l'attaquant de Manchester City, Iheanacho (79').