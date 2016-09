IL A REFUSÉ UNE OFFRE DU DINAMO BUCAREST Belkalem s'engage une année à Orléans

Selon le site sportif algérien La Gazette du Fennec, le défenseur international Essaïd Belkalem aurait accepté l'offre de l'US Orléans en Ligue 2 française après la résiliation de son contrat avec Watford (Premier League) mardi dernier. C'est par l'entremise de Antar Yahia, qui prépare sa reconversion d'agent de joueurs, que Belkalem a accepté de rejoindre Orléans pour un contrat d'un an avec une année supplémentaire en cas de maintien. Comme l'a révélé hier, ce même site, la situation de Belkalem s'est rapidement décantée après la résiliation de son bail avec les Hornets en début de semaine.

Libre de s'engager où il veut, en tant que joueur au chômage, après la résiliation de son contrat en Angleterre, Belkalem a refusé une offre du Dinamo Bucarest pour répondre positivement à l'offre d'Orléans qui compte dans ses rangs les ex-internationaux algériens Karim Ziani et Antar Yahia.Comme pour la signature de Mehdi Tahrat à Angers (Ligue 1), l'ex-capitaine des Verts Antar Yahia a joué un rôle essentiel dans le transfert de Belkalem à l'US Orléans.

Après l'arrivée de Karim Ziani en début de saison, Yahia (actuellement blessé) a convaincu ses dirigeants de miser sur le solide Belkalem attendu, hier soir, à Orléans pour signer son contrat. Après une saison complète sans jouer le moindre match officiel avec Watford, l'ancien défenseur de la JSK tentera de retrouver du rythme et pourquoi pas retrouver à court ou moyen terme une place en sélection nationale.