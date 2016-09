ISLAM SLIMANI "Mahrez m'a encouragé à signer à Leicester City"

L'attaquant de 28 ans, qui avait rejoint Sporting en août 2013 en provenance du CR Belouizdad pour sa première expérience européenne, nourrit de grandes ambitions sur son aventure anglaise.

L'international algérien, Islam Slimani, a indiqué que la présence de son compatriote Riyad Mahrez à Leicester City était pour beaucoup dans la suite favorable qu'il a donnée à l'offre de cette formation anglaise pour laquelle il vient de signer pour cinq ans. «Il (Mahrez Ndlr) m'a beaucoup parlé de son équipe et des supporters de Leicester. Je ne vous cache pas que moi aussi j'ai suivi pas mal de matchs de Leicester, la saison dernière. Sa présence à Leicester a été déterminante dans mon choix, car je sais qu'il va beaucoup m'aider», a affirmé Slimani, dans un entretien vidéo accordé au site officiel de la Fédération algérienne de football. Slimani s'était engagé mercredi dernier avec le champion d'Angleterre en titre en provenance de Sporting Lisbonne. La presse anglaise parle d'un transfert record pour Leicester qui a dû débourser 30 millions d'euros (plus un bonus de 5 millions) afin de s'offrir les services du buteur des Verts qui devient du coup le joueur algérien et arabe le plus cher. Il entre en même temps dans le Top 5 des joueurs africains les plus chers.

L'attaquant de 28 ans, qui avait rejoint Sporting en août 2013 en provenance du CR Belouizdad pour sa première expérience européenne, nourrit de grandes ambitions sur son aventure anglaise. «Chaque fois que j'entame une saison, j'essaye de faire mieux que la saison précédente aussi bien en club qu'en Equipe nationale.

C'est la seule chose qui me permet de donner le meilleur de moi-même», a t-il expliqué. Questionné sur le secret de sa réussite, alors qu'il y à peine six ans il évoluait en quatrième division algérienne sous les couleurs de la JSM Chéraga, le deuxième meilleur buteur du championnat portugais (27 buts) la saison dernière, a mis l'accent sur la nécessité pour tout joueur de croire en ses qualités. «Je crois qu'on ne peut pas aller loin si on n'a pas confiance en nos qualités et si on ne travaille pas. Moi-même, il n'y avait pas beaucoup de gens qui misaient sur moi lorsque j'étais au CRB, mais je savais que je pouvais réussir, j'avais confiance en moi et je travaillais beaucoup pour y arriver», a précisé Slimani, plus que jamais déterminé à faire parler la poudre sur les pelouses de la Premier League.