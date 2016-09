JO 2016/NATATION La participation des nageurs russes contestée

Trois membres de la direction des contrôles antidopage (DCRB) de la Fédération internationale de natation (FINA) ont démissionné, après que leurs recommandations quant à l'éligibilité des nageurs russes aux JO 2016 n'ont pas été suivies, a rapporté samedi la chaîne irlandaise RTE. Dans une lettre envoyée jeudi au président de la FINA Julio Maglione, ces trois membres de la DCRB - dont son chef le professeur Andrew Pipe -, fustigent la légèreté de l'institution quant à la participation des nageurs russes aux jeux-2016 de Rio. Ils avaient recommandé des conditions beaucoup plus strictes, notamment que chaque nageur soit contrôlé par un organisme crédible, alors que la Russie était engluée dans un vaste scandale de dopage d'Etat organisé. La FINA a au final laissé participer 30 nageurs russes sur 37 et les sept recalés - qui apparaissaient pourtant dans le rapport McLaren accablant pour le sport russe -, ont finalement pu concourir, après avoir fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). La nageuse russe Yuliya Efimova par exemple, exclue dans un premier temps, a finalement été autorisée à participer et a remporté la médaille d'argent sur 100 et 200 m brasse.