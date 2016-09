USM ALGER La communication bat de l'aile

Par Bachir BOUTEBINA -

En l'absence d'un chargé de communication, dont le rôle est devenu stratégique dans la vie au quotidien d'un club de la dimension de l'USMA, force est de constater que les propriétaires du ténor algérois, doivent pallier au plus vite à ce problème d'ordre relationnel avec les médias.

Une fois n'est pas coutume, contrairement aux précédentes saisons, le volet de la communication semble avoir sérieusement marqué le pas du côté du club phare de Soustara. Pour preuve, depuis l'entame de la nouvelle saison, aucune conférence de presse d'avant-match n'a été organisée par la direction de la formation usmiste, notamment depuis le retrait du désormais ex-coach des Rouge et Noir, en l'occurrence Adel Amrouche. Or, il a toujours été dans la tradition des gars de Soustara de rencontrer régulièrement les médias, toute presse confondue, quand bien même ces derniers se sont parfois plaints des conditions de travail qu'ils ont rencontrées pour assurer leur mission au stade Omar Hammadi de Bologhine. Il est utile de rappeler que dès sa prise en main de l'USM Alger, Ali Haddad avait lui-même animé à maintes reprises plusieurs rencontres avec la presse, avant de laisser le soin à son frère Rebouh de choisir par la suite, toutes les personnes habilitées pour s'exprimer devant les médias au nom des Rouge et Noir. Mais aujourd'hui, en l'absence d'un véritable chargé de communication, au niveau d'un poste dont le rôle est devenu stratégique dans la vie au quotidien d'un club de football, notamment de la dimension de l'USM Alger, force est de constater que les propriétaires actuels du ténor algérois, doivent impérativement pallier au plus vite à ce problème d'ordre relationnel avec les médias, devenu récurrent au sein de notre sport-roi. Il n'est jamais bon pour l'image d'un club aussi huppé que l'USM Alger, et qui draine derrière lui des milliers de supporters de plus en plus nombreux, de fermer la porte aux médias, sans lesquels d'ailleurs la promotion au premier plan du club, ne saurait être ce qu'elle est devenue aujourd'hui.

Ali Haddad sait pertinemment qu'en homme d'affaires fort avisé, la communication est devenue un secteur incontournable. Pour preuve, la multiplication des médias, au même titre que celle de Dzaïr-TV, a pris aujourd'hui une dimension insoupçonnée que même parfois les pouvoirs publics éprouvent les pires difficultés pour maîtriser un secteur qui se cherche encore. Que l'actuel propriétaire numéro un de l'Etrhb et de l'UsmA, donne la priorité a sa chaîne TV privée sus-citée, n'a absolument rien de choquant à nos yeux. Mais par contre, faire de la rétention de l'information au détriment d'autres médias, ne ferait que provoquer un autre profond malaise au sein de notre football national qui vit des moments douloureux en ce début de saison. Lorsqu'il s'agit de «professionnaliser» un club comme celui de l'USMA, comme tentent de le faire depuis 2010 les frères Haddad ne peut en aucun cas «cohabiter» continuellement avec de vieux reflexes qui ont malheureusement beaucoup plus freiné l'essor de notre ballon rond national, que de le promouvoir réellement sur la voie du véritable professionnalisme. Les médias sont devenus aujourd'hui incontournables au sein de notre société actuelle, notamment en football. Il est donc souhaitable que Jean-Michel Cavalli et son nouveau club employeur, reprennent attache avec la presse sportive. Il y va avant tout de la vitrine des Rouge et Noir de Soustara.



Coupe de la CAF (demi-finale-aller)

Des arbitres ivoiriens pour MOB-FUS Rabat

La Confédération africaine de football a désigné un trio arbitral ivoirien pour diriger la demi-finale aller de la coupe de la Confédération de football entre le MO Béjaïa et le FUS Rabat, prévue le 18 septembre prochain au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. La rencontre sera dirigée par le directeur de jeu Denis Dembele (Côte d'Ivoire), assisté de ses deux compatriotes, Marius Donatien Tan et Moussa Bayere. Le quatrième arbitre est Bienvenu Sinko (Côte d'Ivoire). Le MO Béjaïa s'est qualifié pour les demi-finale grâce à sa deuxième place dans son groupe lors de la phase de poules, tandis que le FUS a terminé leader de sa poule. L'autre demi-finale opposera la formation tunisienne de l'ES Sahel et l'équipe congolaise de TP Mazembe.