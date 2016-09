Avis des coachs

Milovan Rajevac, coach de l'EN

«J'ai relevé plus de points positifs que négatifs»

«Le résultat n'était pas vraiment important, car nous étions déjà assurés de terminer à la première place. Mais cela fait toujours plaisir de remporter un match par un score lourd, surtout à la veille d'un important rendez-vous contre le Cameroun, pour le compte des qualifications au Mondial 2018. Ce match contre le Lesotho m'a donné une image plus claire sur le rendement des joueurs, chez lesquels j'ai relevé plus de points positifs que négatifs. Ce qui n'était pas très évident, sachant que nous avons changé de système de jeu, pour rééquilibrer l'équipe. Le précédent stage s'est très bien passé et avec cette large victoire, je suis convaincu que le prochain regroupement se passera dans de bien meilleures conditions. Si j'ai fait sortir Boudebouz à la mi-temps, ce n'était pas pour le sanctionner pour avoir refusé de laisser Ghoulam exécuter le penalty. C'était un simple choix technique, destiné à donner du temps de jeu à Brahimi en vue des importantes échéances à venir. Pour ce qui est de Slimani, il a fait le maximum. Mais son récent transfert a dû le perturber un peu et c'est peut-être cela qui l'a empêché de marquer.»



Moses Maliehé, coach du Lesotho

«L'Algérie est une équipe professionnelle avec une efficacité dévastatrice»

«Nous avons affronté une excellente équipe algérienne, avec de très bons joueurs à chaque compartiment de jeu. C'est une équipe professionnelle qui sait varier le jeu avec une efficacité dévastatrice devant les buts. L'Algérie mérite amplement cette large victoire, mais je pense qu'elle aura plus de mal lors des qualifications à la Coupe du monde 2018, car elle aura affaire à des adversaires de gros calibre.»