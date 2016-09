Déclarations des joueurs:



Taïder:

«A nous de nous adapter à la philosophie du coach»

«C'est est une belle victoire. Pour notre premier match avec le nouveau sélectionneur, il fallait logiquement s'attendre à un changement dans notre façon de jouer. C'est pour ainsi dire un passage obligé et c'est à nous de nous adapter à la philosophie du coach. Ce match nous a permis de commencer à assimiler son système de jeu. Concernant le but que j'ai marqué, je travaille beaucoup les coups de pied arrêtés à l'entraînement et j'en récolte les fruits.»



Medjani:

«Notre match contre le Cameroun sera plus dur»

«Il ne faut pas trop se réjouir après cette victoire car nous avons eu affaire à un modeste adversaire. Notre prochain match contre le Cameroun (éliminatoires Mondial 2018, ndlr) sera plus dur. Chaque entraîneur a sa propre touche et nous sommes donc appelés à nous familiariser avec celle du nouveau sélectionneur.»



Bennacer:

«Heureux de mes débuts avec l'EN»

«Je suis heureux de mes débuts avec l'équipe d'Algérie. Je vais continuer à travailler pour progresser. Je suis encore jeune et l'avenir est devant moi.»



Soudani:

«Mon principal objectif est d'être utile à l'équipe»

«Le résultat n'était pas vraiment important, puisque nous étions déjà assurés de terminer à la première place. Mais le fait de l'emporter par un score aussi lourd nous permet de terminer la phase des éliminatoires sur une bonne note. Ce qui devrait faire du bien aussi bien au moral des joueurs qu'à celui de l'entraîneur, dont c'était la première à la tête de sélection. Je suis heureux d'avoir inscrit ces deux buts, mais ce n'était pas une fin en soi. Mon principal objectif n'est pas d'améliorer mes statistiques personnelles, mais juste d'être utile à l'équipe.»



Bentaleb:

«Un bon galop d'entraînement avant de défier le Cameroun»

«Cela fait toujours plaisir de retrouver la sélection nationale, surtout après une saison difficile en club. C'est une belle victoire qui fait du bien au moral et qui représente un bon galop d'entraînement avant de défier le Cameroun, dans les éliminatoires de la coupe du monde 2018. Sur le plan personnel, je me sens bien physiquement et j'espère continuer à progresser pour revenir rapidement à mon meilleur niveau.»