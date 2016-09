FUS Rabat-MOB (retour) dirigé par Gassama

L'arbitre international gambien Bakary Papa Gassama dirigera la demi-finale retour de la coupe de la CAF entre le FUS Rabat (Maroc) et le MO Béjaïa, prévue le 25 septembre prochain à 22h (heure marocaine) au complexe sportif de Rabat, a indiqué hier la CAF. Le directeur de jeu gambien Gassama sera assisté par le Kenyan Jean-Claude Birumushahu et Marwa Range également du Kenya. La CAF avait désigné un trio arbitral ivoirien pour diriger la demi-finale aller entre le MOB et le FUS, prévue le 18 septembre prochain à 22h (heures algériennes) au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. La rencontre sera dirigée par le directeur de jeu Denis Dembele (Côte d'Ivoire), assisté de ses deux compatriotes, Marius Donatien Tan et Moussa Bayere. Le quatrième arbitre est Bienvenu Sinko (Côte d'Ivoire).