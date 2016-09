Les 16 sélections qualifiées connues

Trois anciens vainqueurs, l'Afrique du Sud (1996), la Zambie (2012) et le Nigeria (1980, 1994, 2013), seront absents de la compétition reine du football africain, prévue du 14 janvier au 5 février.

Le Burkina Faso, au bout du suspense face au Botswana (2-1), a décroché son billet pour la coupe d'Afrique des Nations 2017, tout comme la Tunisie, la RDC, l'Ouganda et le Togo, dernières équipes qualifiées avant-hier soir lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Ces cinq équipes rejoignent au Gabon le pays-hôte mais aussi le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, l'Egypte, le Mali, le Zimbabwe, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Les Tunisiens ont profité d'une performance abyssale du gardien du Liberia (4-1) pour prendre la 1ère place du groupe A et valider leur billet pour le Gabon, où ils retrouveront le Togo, tombeur de Djibouti (5-0) et qui s'est adjugé l'une des deux places de meilleurs deuxièmes. Les Léopards congolais, eux, n'ont pas fait dans le détail face à la Centrafrique (4-1), pourtant encore dans la course à la qualification jusque-là. Plus tôt dans la journée, le Burkina Faso, finaliste 2013, s'est également qualifié, tout comme l'Ouganda, qui va participer à sa sixième CAN, sa première depuis 1978. Les Etalons burkinabés ont vécu une soirée rocambolesque, s'appuyant sur un but de Banou Diawara à la... 99e minute pour se défaire du modeste Botswana (2-1), pourtant réduit à neuf. Les Cranes ougandais ont, eux, pris l'autre place de meilleur deuxième grâce à leur succès sur les Comores (1-0). En revanche, trois anciens vainqueurs, l'Afrique du Sud (1996), la Zambie (2012) et le Nigeria (1980, 1994, 2013), seront absents de la compétition reine du football africain, prévue du 14 janvier au 5 février. Dans les autres rencontres du jour, l'Algérie n'a fait qu'une bouchée du Lesotho (6-0), le Maroc a attendu la toute fin de rencontre pour se défaire de Sao Tomé-et-Principe (2-0) tandis que le Mali s'est offert un succès de prestige face au Bénin (5-2).