CAN 2017 Le tirage au sort le 19 octobre à Libreville

On connaît désormais les 16 sélections qualifiées pour la phase finale de la prochaine coupe d'Afrique des nations qui se tiendra au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. C'est à l'issue de la dernière journée des qualifications qui s'est disputée ce week-end sur le continent que la liste finale des 16 sélections a été complétée. Les équipes qualifiées sont: Algérie- Burkina Faso- Cameroun- Côte D'Ivoire- Egypte- Ghana- Guinée Bissau- Mali- Maroc- Ouganda- RD Congo- Sénégal- Togo- Tunisie et enfin Zimbabwe. Les villes hôtes de cette 31e édition de la CAN sont: Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem.