L'Algérie affronte le Rwanda en quarts

La sélection algérienne des moins de 19 ans de handball affronte son homologue rwandaise le aujourd'hui au palais des sports de Bamako pour une place en demi-finale du championnat d'Afrique des nations 2016, actuellement en cours au Mali. Ce sera le premier match des quarts de finale, dont le coup d'envoi sera donné à 13h (heure locale). Le match Algérie-Rwanda sera suivi des trois autres quarts de finale, à savoir: Tunisie - Maroc (15h), Guinée - Congo (17h) et Mali - Egypte (19h). Les huit pays participant à cette compétition se disputent les trois places attribuées au continent africain pour le prochain Championnat du monde des jeunes. Le CHAN 2016 des U19 prendra fin le 9 septembre courant et sera suivi de la CAN 2016 des U21, prévue du 11 au 18 du même mois, également au Mali.