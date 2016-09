FORMULE 1 Vente imminente pour 8,5 milliards de dollars

La vente de la Formule 1 va être bouclée demain, assure le magazine spécialisé allemand Auto Motor und Sport, selon qui l'acheteur est le groupe américain Liberty Media pour un montant de 8,5 milliards de dollars (7,6 milliards d'euros). Le magazine allemand affirme que le grand argentier de la F1, l'Anglais Bernie Ecclestone, a confirmé l'accord en marge du Grand Prix d'Italie à Monza ce week-end, alors que ce dossier est ouvert depuis des mois. Interrogé par plusieurs journalistes avant le départ de la course dimanche, Ecclestone n'a pas voulu faire de commentaire. Selon Auto Motor und Sport, le groupe américain Liberty Media, coté en Bourse à New York, va effectuer demain le premier des deux versements du montant total estimé à 8,5 milliards de dollars, à l'actionnaire majoritaire, le fonds CVC Capital. Ce dernier détient 35,5% de Delta Topco, holding financière qui encaisse les revenus commerciaux de la discipline reine des sports mécaniques. Les revenus sont eux générés et gérés par Formula One Management (FOM), la société dirigée par Bernie Ecclestone (lequel détient 5% des droits commerciaux de la F1 à titre personnel). Si la vente se confirme, on ne sait pas ce qu'il adviendra d'Ecclestone, 85 ans, personnage incontournable de la F1 dont il a fait un business planétaire. «Je ferai ce que j'ai toujours fait: c'est moi qui déciderai du rôle que je jouerai», a-t-il déclaré à Monza au journaliste d'Auto Motor und Sport.