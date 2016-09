GP D'ITALIE Rosberg gagne et se rapproche d'Hamilton

L'Allemand Nico Rosberg (Mercedes), très bien parti en première ligne, a remporté le Grand Prix d'Italie de Formule 1, hier à Monza, devant son coéquipier anglais Lewis Hamilton, en pole position, qui a complètement raté son départ. Le triple champion du monde anglais était sixième au premier virage, puis il est remonté jusqu'à la 2e place grâce aux qualités de sa monoplace et à la stratégie audacieuse tentée en vain par Ferrari, avec deux arrêts pour changer de pneus au lieu d'un seul pour les Flèches d'Argent. Rosberg, auteur d'un sans-faute pendant 53 tours, revient à deux points d'Hamilton grâce à sa 21e victoire en F1, dont sept cette année. Le podium a été complété, et l'honneur de la Scuderia sauvé, devant des milliers de «tifosi», par un autre Allemand, Sebastian Vettel (Ferrari), 3e à 20 secondes de Rosberg, devant son coéquipier finlandais Kimi Räikkönen et la Red Bull de l'Australien Daniel Ricciardo, 5e. Une mer de spectateurs, la plupart italiens, a submergé la ligne droite dès la fin de la course, pour aller applaudir, au pied du podium, Vettel et les deux pilotes Mercedes.