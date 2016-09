L'EN MEILLEURE ATTAQUE DE LA PHASE ÉLIMINATOIRE Soudani meilleur buteur

Grâce à son doublé d'avant-hier soir face au Lesotho, Hillal El Arabi Soudani a terminé la phase des qualifications pour la CAN 2017, en position de meilleur buteur, avec sept réalisations en six matchs, dont trois doublés. L'attaquant du Dinamo Zagreb s'est offert un doublé ce soir contre le Lesotho, pour le compte de la sixième journée des éliminatoires de l'épreuve qui se déroulera début 2017. Son second doublé contre sa victime préférée, la sélection du Lesotho puisqu'il avait déjà pris à son actif deux des trois buts lors du match aller en septembre 2015 (3-1). Celui qui a réussi cette performance en jouant sur le côté gauche de l'attaque le plus souvent, a également inscrit un doublé contre les Seychelles en juin 2015 (4-0) et un but en juin dernier contre le même adversaire Seychellois (2-0). Avec 7 buts, il devance notamment une série de joueurs comptabilisant cinq unités: Salah (Égypte), Jebor (Liberia), Abdul Razak (Burundi) et Kebede (Éthiopie). L'ancien joueur de l'ASO Chlef, 28 ans, compte désormais 20 buts en 38 sélections. Par ailleurs, l'Algérie, le Mali, le Maroc, l'Egypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Zimbabwe et le Cameroun, sont les seules sélections parmi les 50 engagées dans les qualifications à rester invaincues. La phase finale aura lieu au Gabon (14 janvier-5 février 2017), tandis que le tirage au sort est prévu pour le 19 octobre prochain à Libreville.