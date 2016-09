MEETING DE ROVERTO (400M HAIES ET 800M) Lahoulou et Hethat engagés ce soir

Les Algériens Abdelmalek Lahoulou (400m / haies) et Yassine Hethat (800m) disputeront le meeting international de Roverto, prévu ce soir en Italie, «avec la ferme intention de terminer la saison en beauté» ont affirmé ces deux athlètes avant-hier, dans une déclaration au site officiel de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

«La saison a vraiment été éprouvante, car outre la préparation intense, nous avons disputé plusieurs compétitions internationales, ayant suscité une grosse débauche d'énergie. Cela dit, malgré la fatigue, nous espérons réussir un bon résultat au meeting de Roverto, pour terminer la saison en apothéose» ont indiqué Lahoulou et Hethat dans une courte interview au site officiel de la FAA. Ce sera la 3e compétition pour Lahoulou depuis son retour de Rio, après le meeting de Paris Saint-Denis, où il s'était contenté de la 6e place le 27 août dernier, avec un chrono de 48.92, avant de se ressaisir et de remporter ce samedi un meeting international en Turquie, en 49.42. Lahoulou avait devancé le médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Rio, le Turc Yasmani Copello, finalement 2e en 49.88. De son côté, Hethat n'aura pas la tâche facile au meeting de Roverto, car appelé à défier trois Kenyans, en l'occurrence Nicholas Kipla Kipkoech, Boaz Kiprugut et Jackson Mumbwa Kivuva.