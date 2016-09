NEGHIZ, COACH ADJOINT DE L'EN "Un match utile pour le sélectionneur"

Maintenu après le départ de Christian Gourcuff, Nabil Neghiz assure la continuité au sein du staff technique des Verts et officie aux côtés du nouveau sélectionneur Milovan Rajevac. Pour l'entraîneur-adjoint du Serbe, le match livré face au Lesotho pour le compte de l'ultime journée des qualifications à la CAN 2017, ne peut livrer de grands enseignements, même si il possède évidemment son utilité. «C'était un match sans enjeu étant donné que nous avions déjà validé notre qualification, a déclaré Neghiz à l'issue de la rencontre. Mais il ne l'était pas vraiment pour le nouveau sélectionneur national qui débutait son parcours avec l'Équipe nationale.» Et de préciser: «Cette rencontre lui a donné une idée sur son groupe, toutefois, pas assez significative, la sélection étant déjà qualifiée. Il a pu juger sur pièce, la mentalité du groupe de joueurs, du staff et ainsi pu faire connaissance avec les supporters. En somme, un match qui a son lot d'enseignements positifs et négatifs.» Le prochain adversaire de l'Algérie, le Cameroun, sera d'un tout autre calibre, et la compétition, plus relevée puisqu'elle aura comme enjeu une place en Coupe du monde. «Le Cameroun, on devra l'affronter lors des éliminatoires du Mondial, elles diffèrent totalement de celles de la CAN. Il s'agira d'un adversaire d'un tout autre calibre. Le pays possède une histoire et est un habitué de la scène footballistique continentale et mondiale. Il s'agira d'un match difficile que l'on préparera avec la plus grande rigueur», a-t-il expliqué.