ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : ZONE D'AMÉRIQUE DU SUD (8E JOURNÉE) Embouteillage au sommet

Neymar doit sortir le grand jeu pour qualifier la Seleçao

Relevées, équilibrées, passionnantes, les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018, n'ont jamais été aussi indécises.

Au bout de sept journées, les six premiers des éliminatoires se tiennent en deux points. Ils sont même sept en quatre points si l'on inclut le Chili (10), qui suit de près le peloton de tête, formé par l'Argentine (14), l'Uruguay, la Colombie et l'Équateur (13), puis le Brésil et le Paraguay (12). Il faut donc s'attendre à ce que la huitième journée, qui aura lieu ce soir, entraîne plusieurs changements au classement, du moins jusqu'au double affrontement du mois d'octobre...



L'affiche: Brésil-Colombie

Après la démonstration offensive effectuée à Quito, où il n'avait jamais battu l'Équateur en qualifications mondialistes, le Brésil aborde avec enthousiasme son premier match à domicile sous la houlette de Tite. La doublette offensive formée par Neymar et le jeune Gabriel Jesús en terres andines a suscité beaucoup d'attentes du côté de Manaus, mais le staff technique et les joueurs se sont appliqués à étouffer tout début d'euphorie. C'est que la Seleçao n'occupe pour l'instant que le cinquième rang, synonyme de barrages. Ce mardi, c'est contre une vieille connaissance que le Brésil tentera de remonter au classement. Mais gare aux Cafeteros, qui ont signé une bonne performance à domicile face au Venezuela, notamment grâce au retour en forme de James Rodríguez, et qui ont les arguments nécessaires pour aller chercher un bon résultat. Pour ce match, José Pekerman devra se passer de son milieu de terrain Daniel Torres, suspendu, mais il récupère le latéral Santiago Arias.



Les autres matchs

L'Argentine étrennera son rang de leader du classement à Merida, face à la lanterne rouge vénézuélienne. Mais elle sera privée de deux éléments importants: Lionel Messi, touché au pubis, et Paulo Dybala, suspendu après son exclusion contre l'Uruguay. En revanche, Marcos Rojo fera son retour sur le couloir gauche après avoir purgé sa suspension. La Vinotinto ne compte qu'un seul point et elle cherchera à rééditer la victoire historique décrochée sur les Albicelestes lors des dernières éliminatoires. Les défenseurs Wílker Ángel et Rolf Feltscher suivront le match depuis les gradins après avoir été expulsés contre la Colombie. L'Uruguay retrouvera ce mardi son stade Centenario, où il tentera de se refaire une santé face au Paraguay. Malmenée à la Copa América Centenario, la Celeste a cédé la première place à l'Argentine à l'issue de la défaite enregistrée à Mendoza, mais le Maestro Óscar Tabárez va modifier son onze pour mettre Luis Suárez et Edinson Cavani dans les meilleures conditions. On devrait notamment voir à l'oeuvre Cristian Cebolla Rodríguez et Gastón Ramírez. Du côté des Guaranis, on est encore sur un nuage après la victoire sur le Chili. Si le défenseur central Gustavo Gómez ne pourra être aligné, le sélectionneur Francisco Arce pourra compter sur Néstor Ortigoza dans l'entre-jeu. C'est privé du capitaine Gary Medel, exclu à Asunción, que le Chili recevra à Santiago une Bolivie enhardie par les débuts victorieux de l'entraîneur Ángel Hoyos. Juan Pizzi n'a pas encore trouvé de remplaçant pour l'un des grands leaders de La Roja, qui aspire à renouer avec le succès pour s'inviter dans la zone de qualification pour la Russie. Les Boliviens, qui cumulent six points depuis le début du marathon, se retrouvent face à un mur. En effet, cela fait 49 matches consécutifs qu'ils ne se sont pas imposés à l'extérieur en qualifications. La dernière victoire avait été acquise au Venezuela en 1993. À Lima, Péruviens et Équatoriens disputeront un grand derby de nécessiteux. Les locaux traversent une situation difficile après une Copa América 2015 dont ils ont atteint les demi-finales. Avant-derniers avec quatre points, à huit longueurs des barrages, ils vont s'élancer avec un onze remanié par Ricardo Gareca, qui devrait titulariser notamment Paolo Guerrero. La situation est différente pour les Équatoriens, qui vivent une année 2016 très difficile où ils n'ont gagné qu'un seul match, lors d'une rencontre amicale. Premiers au bout de quatre journées, ils sont aujourd'hui quatrièmes. Point positif: ils récupèrent Antonio Valencia.

Programme de la 8e journée (ce soir):

Venezuela - Argentine

Uruguay - Paraguay

Chili - Bolivie

Brésil - Colombie

Pérou - Équateur.



Poursuivi par la justice suisse

Beckenbauer opéré à coeur ouvert

L'ancien international allemand Franz Beckenbauer a subi une opération à coeur ouvert, a rapporté hier le journal allemand Bild. Alors que la justice suisse a ouvert une procédure pénale à l'encontre de Franz Beckenbauer, la semaine dernière pour gestion déloyale, escroquerie et blanchiment d'argent lorsqu'il était président du comité de candidature pour la Coupe du monde 2006, la légende du football allemand soigne ses problèmes de santé. Selon Bild, «le Kaiser», âgé de 70 ans, a subi samedi dernier une opération à coeur ouvert, une intervention chirurgicale prévue bien avant que ses démêlés avec la justice ne soient révélés.