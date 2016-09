ELIMINATOIRES DE LA CAN 2017 : APRÈS L'ÉCRASANTE VICTOIRE DE L'EN FACE AU LESOTHO Rajevac entame son vrai chantier

Par Bachir BOUTEBINA -

Le duo Slimani-Soudani marche à merveille

Un énième retour gagnant des Verts dans leur antre attitrée, comme pour rappeler aux millions d'Algériens, que quel que soit le nom du sélectionneur qui drive cette sélection, qu'elle pratique de plus en plus désormais un football terriblement efficace.

Les Verts ont finalement battu sans surprise le Lesotho sur le score fleuve de 6 à 0, avant-hier soir au stade Tchaker de Blida, en présence d'un public bon enfant qui était venu voir de près la belle armada algérienne, alignée par le nouveau sélectionneur Milovan Rajevac. Face à un très modeste adversaire qui ne pouvait en aucun cas tenir tête contre les Mahrez, Slimani, Soudani, Taïder, Bentaleb et consorts, la cause était déjà largement entendue à la pause, lorsque les camarades de Medjani rejoignaient une première fois le vestiaire sur le score édifiant de 5 à 0 en leur faveur.

Une pluie de buts qui venait de s'abattre en l'espace de quarante-cinq minutes, sur l'infortuné portier du Lesotho, pour le plus grand plaisir de milliers de supporters, totalement ravis de retrouver leur Equipe nationale, dont la ligne d'attaque a encore fait étalage d'un jeu percutant à souhait. Un énième retour gagnant des Verts dans leur antre attitrée, comme pour rappeler aux millions d'Algériens, que quel que soit le nom du sélectionneur qui drive cette sélection, qu'elle pratique de plus en plus désormais un football terriblement efficace. Que faut-il retenir de cette dernière sortie à domicile des Verts qui n'ont fait qu'une bouchée du Lesotho? Tout d'abord relever avec satisfaction cette dynamique qui est devenue une constante dans le jeu de l'EN. Il faut aussi remarquer que sur le plan offensif, l'attaque algérienne est devenue de plus en plus redoutable, quand bien même certains diront aujourd'hui que l'EN s'est qualifiée à la CAN 2017 aux dépens de trois modestes adversaires. Il est vrai que ni Les Seychelles, ni le Lesotho, et même l'Ethiopie, n'ont pu rivaliser avec l'Equipe nationale. Pour cause, hormis le match nul arraché difficilement à Addis-Abéba sur le score de 2 à 2, les Verts ont inscrit dans le même temps la bagatelle de 26 buts, en encaissant trois seulement. Cette dernière phase des poules des éliminatoires qualificatives à la très prochaine CAN, prévue en principe au Gabon, s'achève donc sur un très convaincant parcours des Verts. Que demander de plus aux derniers Mondialistes en date, et dont le statut actuel au niveau africain, et même international, a pris une autre dimension. Pour preuve, quand on voit avec quel caractère, et notamment avec quelle facilité déconcertante, les Verts pratiquent depuis la fin 2013 un football très conquérant, grâce à une génération des plus talentueuses, on n'a pas le droit de douter sur les véritables capacités à venir de l'EN. Au risque de nous répéter, et quand bien mêmes certains observateurs, et autres consultants continuent de dénigrer cette EN que vient de prendre en main le Serbe Rajevac, les Verts ont encore répondu présents, dimanche dernier à Tchaker. Désormais des choses encore plus sérieuses attendent le nouveau patron technique, d'autant plus que le prochain tableau de chasse au programme des Verts, s'annonce encore plus relevé, Mondial 2018 oblige.

Le Cameroun, le Nigéria et la Zambie ne sont plus à présenter. Mais lorsque l'EN possède une armada de très talentueux compétiteurs, Rajevac est bien parti pour relever avec succès un autre défi sur le continent noir.