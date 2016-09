ELIMINATOIRES DE LA CAN 2017: ATTAQUE DE FEU ET DÉFENSE NEW-LOOK DES VERTS Les choses sérieuses commencent

Par Saïd MEKKI -

Les Verts doivent rentrer en stage le 3 octobre prochain pour préparer ce match contre le Cameroun, prévu le 9 octobre au stade Tchaker de Blida, pour le compte du premier match du groupe «D», composé également du Nigeria et de la Zambie.

Si le secteur offensif est le maillon fort des Verts, et il vient de le prouver dimanche dernier, il reste que sur le plan défensif, la prudence doit être de mise pour le nouveau sélectionneur des Verts, le Serbe Milovan Rajevac, en prévision du prochain match d'importance contre le Cameroun le 9 octobre prochain à Tchaker, en prélude aux éliminatoires de la Coupe du monde 2008 prévue en Russie. La première remarque à faire dans le choix du «Onze» rentrant pour ce premier match sous la houlette du nouveau sélectionneur, Rajevac, par rapport au dernier match des Verts face aux Seychelles, est le retour de Mahrez, Slimani et Bentaleb. Et toujours comparativement au Onze rentrant du match du 2 juin dernier, sous la responsabilité de Nabil Neghiz, alors intérimaire, on notera une certaine stabilité avec la présence de huit éléments sur 11. Manquent donc Mandi (blessé), Benzia, et Ghezzal. Et justement, il est utile de rappeler que lors du dernier match des Verts face aux Seychelles, Neghiz était obligé de composer sans quatre de ses éléments, à savoir Islam Slimani (suspendu), Yacine Brahimi, Riyad Mahrez et Walid Mesloub (blessés). Pour le match de dimanche dernier, le nouveau sélectionneur des Verts, Rajevac était lui aussi, obligé d'effectuer quelques changements et ce, d'abord parce qu'il ne pouvait compter sur Feghouli, Ghezzal, et Ziti, tous blessés, sans oublier, Mandi. Ensuite, il faut aussi remarquer que le staff technique a procédé à quelques changements dans le système passant du 4-4-2 de Gourcuff au 4-2-3-1. Or, il faut de suite préciser qu'il n'y a pas trop de différences entre les deux systèmes. Dans le «Onze» rentrant de dimanche dernier, on notera donc le retour de la paire Bentaleb-Taïder, l'absence du «maître à jouer» de Gourcuff, Brahimi), et du nouveau bloc de la charnière défensive centrale avec un inédit duo Medjani-Belkaroui. Cadamuro effectue son retour chez les Verts après pas moins de 20 mois d'absence. Ce qui est très bon pour le moral de ce joueur bien important pour les Verts. De plus, Boudebouz est de retour dans l'animation, alors que Brahimi a été mis sur le banc avant d'effectuer son entrée en cours du jeu. D'ailleurs, la déclaration de fin de match du nouveau sélectionneur Rajevac à son propos est bien illustrative de la situation: «Si j'ai fait sortir Boudebouz à la mi-temps, ce n'était pas pour le sanctionner pour avoir refusé de laisser Ghoulam exécuter le penalty. C'était un simple choix technique, destiné à donner du temps de jeu à Brahimi qui est un joueur important pour la sélection et dont on aura besoin contre le Cameroun.» Nonobstant le fait que l'équipe du Lesotho est bien modeste avec des joueurs dont la plupart sont des U23, c'est la ligne d'attaque des Verts qui a fait parler la poudre avec pas moins de six buts inscrits. De ce côté, et en dépit du fait que Slimani n'a pas pu marquer «son but», la ligne offensive des Verts a bien montré ses belles dispositions. Par contre, du côté de la défense, il ne faut vraiment pas se méfier, car, les joueurs du Lesotho n'ont pu être de véritables problèmes pour la défense algérienne de par l'inexpérience des attaquants du coach Matete. Ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas se satisfaire de la bonne entente entre les joueurs pour être rassuré dans ce compartiment. Le prochain adversaire, à savoir le Cameroun est d'un tout autre calibre et ses joueurs sont largement plus expérimentés que les joueurs du Lesotho. Ce qui est d'importance capitale dans des matchs de l'envergure des qualifications au Mondial 2018 prévu en Russie. Les Verts doivent rentrer en stage le 3 octobre prochain pour préparer ce match contre le Cameroun prévu le 9 octobre sur cette pelouse du stade Tchaker de Blida pour le compte du premier match du groupe «D», composé également du Nigeria et de la Zambie. Donc, en dépit du fait que le Lesotho est une équipe modeste, il faut aussi reconnaître que c'est une bonne opportunité pour le nouveau sélectionneur que de débuter contre une sélection modeste pour «faire connaissance» avec son groupe. Et c'est le plus important point positif à retenir de ce match à sens unique entre l'Algérie et le Lesotho. D'ailleurs, pour ce prochain match, Rajevac est plutôt bien prudent en déclarant, entre autres, en fin de match qu'«il y a eu des blessures aujourd'hui et on ne peut pas dire que c'est cette équipe-là qui va débuter le prochain match contre le Cameroun...». Enfin à noter que pour ce match contre les Lions indomptables, le volet «expérience» est d'importance dans le choix du «Onze» rentrant...