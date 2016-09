CAN 2017 9e tournoi pour Claude Le Roy

L'entraîneur français Claude Le Roy va participer à sa 9e coupe d'Afrique des nations, à l'occasion de la prochaine édition prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017, où il sera sur le banc de la sélection togolaise. Arrivé à la tête d'un Togo mal embarqué pour la qualification à la CAN 2017 en avril dernier, Claude Le Roy a confirmé son surnom de «Sorcier blanc». Le technicien français a qualifié les Eperviers dimanche pour ce qui sera sa 9e participation à la CAN. Large vainqueur du Djibouti à Lomé (5-0), le Togo a composté son billet en tant que meilleur 2e (Gr.A), en compagnie également de l'Ouganda (Gr.D). «L'objectif en venant au Togo est de mettre sur pied une bonne équipe pour 2019», a-t-il indiqué. En 3 matchs avec le Togo, l'ancien coach du Cameroun a gagné deux fois (contre la Zambie en amical 1-0) et dimanche devant Djibouti 5-0 puis enregistré un match nul (2-2 au Libéria). Claude Le Roy (68 ans) a déjà conduit cinq pays à la CAN (Cameroun, RD Congo, Congo, Sénégal et Ghana) avec un sacre final en 1988 avec les Lions indomptables. Tout comme lui, le Togo également participera pour la 9e fois à la CAN au Gabon.