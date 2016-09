CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE GYMNASTIQUE Quatre médailles dont deux en or pour l'Algérie

L'Algérie a obtenu quatre médailles dont deux en or au championnat d'Afrique de gymnastique qui s'est déroulé en Namibie du 29 août au 3 septembre, a-t-on appris avant-hier auprès de la Fédération algérienne de gymnastique. En trampoline, tumbling et rythmique, les athlètes Sabour Abdelkader- Belkheir Noureddine ont remporté la médaille d'or en synchro. La seconde médaille en vermeil a été décrochée par l'athlète Abdelkader Annag en tumbling juniors. Les deux médailles en argent algériennes sont l'oeuvre de Sabour Abdenour en trampoline, tumbling et rythmique individuel et Drani Omar en tumbling junior. D'autre part, en rythmique seniors, l'athlète Kadi Tiziri s'est qualifié aux finales dans les quatre engins (ballon, cerceau, ruban, corde).