MO BÉJAÏA Un nouveau sponsor pour sauver les Crabes

Les Béjaouis accueilleront le FUS Rabat, le 18 septembre à Béjaïa en demi-finale aller de la coupe de la CAF, un tour auquel ils se sont qualifiés pour leur première participation internationale.

Le MO Béjaïa, qui s'apprête à disputer sa première demi-finale continentale de l'histoire, s'est offert un nouveau sponsor, au moment où la direction du club béjaoui est parvenue à renouveler les contrats de trois autres, a-t-on appris hier auprès de son président Zahir Attia. Ces opérations tombent à point nommé pour une formation qui a été perturbée cet été par une situation financière compliquée lui ayant coûté la perte d'un bon nombre de ses joueurs cadres qui ont préféré changer d'air. «Evidemment, on est heureux de pouvoir conclure avec un nouveau sponsor, tout en parvenant à renouveler les contrats de trois autres. Désormais, on sera plus à l'aise dans ce registre», a déclaré Attia, qui a succédé cet été à Boubekeur Yekhlaf à la tête du MOB. Les Crabes accueilleront le FUS Rabab, le 18 septembre à Béjaïa en demi-finale aller de la coupe de la CAF, un tour pour lequel ils se sont qualifiés pour leur première participation internationale. «Les quatre opérations de sponsoring qu'on vient de conclure seront certainement un stimulant moral supplémentaire pour les joueurs plus que jamais déterminés à aller au bout du rêve», a encore assuré Attia qui a hérité d'une situation financière très délicate. Le président du MOB a rappelé au passage que «jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'ex-président du club n'a toujours pas présenté son bilan devant le conseil d'administration», un retard qui n'est pas fait pour faciliter la tâche du patron béjaoui dans ses démarches pour se procurer d'éventuels nouveaux sponsors, a-t-il précisé. Outre ces bonnes opérations financières que vient de conclure le MOB, le club verra également ses caisses renflouées une fois son aventure africaine terminée. Déjà, il est assuré d'empocher une prime de 450.000 dollars grâce à sa qualification historique au dernier carré de la coupe de la Confédération.