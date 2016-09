PARADOU AC Le staff technique espagnol vise l'accession

Le Paradou AC, qui a raté de peu l'accession en Ligue 1 Mobilis la saison dernière, une année après son retour en deuxième palier, espère rectifier le tir lors de l'exercice 2016-2017 dont le coup d'envoi sera donné vendredi prochain. Le PAC, l'un des rares clubs à n'avoir pas trop chamboulé son effectif se contentant d'engager seulement quatre nouveaux joueurs, débutera son parcours en rendant visite au CRB Aïn Fakroun, dans un match qui sera joué à huis clos. Une aubaine pour les Algérois afin de débuter la compétition par une victoire et confirmer par là même les ambitions affichées par leur nouveau staff technique espagnol que dirige Josep Maria Noges. «Nous sommes ici en Algérie avec l'objectif de réussir la montée en Ligue 1 dès la fin de l'exercice en cours. Nous serons très heureux si nous parvenons à terminer notre première année en Algérie par une accession», déclare Adolfo Bainas, l'entraîneur adjoint qui occupe également la fonction de l'entraîneur des gardiens de but. Le PAC, et contrairement à beaucoup d'autres formations des deux Ligues professionnelles qui ont choisi d'effectuer à l'étranger la préparation d'intersaison, a choisi la ville de Tlemcen pour affûter ses armes en prévision du nouvel exercice. Le club a également disputé une série de matchs amicaux qu'il a clôturés le week-end dernier par une victoire face au CA Bordj Bou Arréridj (1-0), la deuxième contre la même équipe et avec le même score en l'espace d'une semaine. Outre leur mission à la tête de la barre technique de l'équipe première du PAC, les nouveaux entraîneurs espagnols ont à charge aussi de diriger l'Académie de football de Paradou, créée en 2007. Les premières semaines passées au sein de cette Académie ont permis aux techniciens ibériques de se faire une bonne idée sur les joueurs que cette structure enfante. «Franchement, on a découvert beaucoup de très bons talents dans l'Académie. Mieux, je dirais que certains d'entre eux ont même le profil pour évoluer à l'avenir dans le championnat espagnol», se réjouit encore le coach adjoint du PAC.



Kerbadj, président de la LFP

«Le RC Relizane n'a toujours pas réglé ses contentieux»

Le RC Relizane, interdit de recrutement pour dettes impayées envers ses joueurs, n'a toujours pas réglé sa situation financière, a annoncé hier le président de la LFP Mahfoud Kerbadj. «Nous n'avons reçu aucun document prouvant que le RCR a apuré ses dettes envers ses joueurs. J'ai entendu parler lundi, que la nouvelle direction du club a régularisé à hauteur de 80% de sa situation financière, mais au niveau de la LFP nous n'avons rien reçu», a affirmé le premier responsable de l'instance dirigeante de la compétition. Les dettes cumulées par le RCR estimées à

60 377 780 DA, ont poussé la LFP à interdire le recrutement à la formation de Relizane, très active sur le marché des transferts avec pas moins de 16 joueurs engagés. «Jusqu'à preuve du contraire, les nouvelles recrues du RCR ne sont pas encore qualifiées tant que le club n'a pas encore réglé ses contentieux», a expliqué Kerbadj. Le nouveau président du conseil d'administration du RCR Mohamed Hamri s'est engagé à payer, dès cette semaine, les contentieux avec les joueurs et du coup permettre aux nouvelles recrues d'être qualifiées au sein de l'équipe, en vue de la 3e journée du championnat prévue ce week-end. Le RCR en a déjà payé les frais après avoir perdu sur tapis vert avec défalcation de trois points pour son premier match du championnat face au NA Hussein-Dey à domicile, avant de subir une raclée sur le terrain de l'USM Alger (6-0) lors de la journée suivante, dans un match que les Relizanais ont disputé avec un effectif composé essentiellement des joueurs des moins de 21 ans.