US OPEN 308e succès pour Serena Williams

La numéro un mondiale l'Américaine Serena Williams a signé sa 308e victoire en Grand Chelem, dépassant ainsi les 307 succès du Suisse Roger Federer, à l'occasion de sa qualification pour les quarts de finale du tournoi de l'US Open de tennis à New York (Etats-Unis). Williams a sans surprise dominé la Kazakhe Yaroslava Shvedova, 52e mondiale, en deux sets 6-2, 6-3. Elle s'est qualifiée pour la sixième année consécutive et pour la 14e fois en dix-sept participations à ce stade de la compétition. «Ce chiffre de 308 est vraiment extraordinaire, j'espère en ajouter quelques-unes», a réagi la sextuple lauréate de l'épreuve, 34 ans, qui sera opposée au prochain tour à la Roumaine Simona Halep, 5e mondiale. Depuis son arrivée à New York, Williams n'a pas perdu une seule fois son service et n'a eu qu'une balle de break à repousser, signe qu'elle ne ressent plus la douleur à l'épaule droite qui la perturbait depuis Wimbledon. La cadette des soeurs Williams, éliminée de l'édition 2015 à la surprise générale en demi-finale par l'Italienne Roberta Vinci, joue gros lors du tournoi new-yorkais: elle peut dépasser en cas de sacre, qui serait son 23e titre du Grand Chelem, l'Allemande Steffi Graf.