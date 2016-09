ASO CHLEF Ifticène ajuste son plan

Par El Bouali DJILALI -

Le coach de l'ASO et le président Medouar en concertation

A deux jours de la reprise du championnat de Ligue 2 Mobilis, les Chélifiens sont en pleine concentration pour leur premier match, prévu vendredi contre le nouveau promu, l'US Biskra. Le staff technique, sous la houlette de Younès Ifticène, a entamé les dernières retouches avant ce premier rendez-vous du championnat. Aussi, les joueurs comptent profiter de ces séances pour procéder aux ultimes réglages afin de commencer la saison en toute tranquillité. Le coach chélifien veut entamer le premier match de sa nouvelle équipe avec un succès. Vu le l'objectif de l'ASO, à savoir l'accession en Ligue 1, les camarades de Messaoud sont déjà concentrés sur la reprise de la compétition. Après presque deux mois de travail sur tous les plans durant la période de préparation effectuée, les joueurs affichent une grande volonté et détermination pour réussir une bonne entame de la saison contre Biskra. Le coach de l'ASO s'est réuni avec ses joueurs pour les motiver et les inciter à fournir les efforts nécessaires pour entamer la nouvelle saison avec un résultat positif. Le premier responsable de la barre technique de l'ASO a axé ces derniers jours d'entraînement son travail sur la dernière touche devant les buts, afin que l'attaque soit efficace. C'est demain que l'entraîneur Ifticène va dévoiler la liste des 18 joueurs qui seront concernés par le premier match du championnat contre Biskra. Quant à l'équipe type, le coach des Rouge et Blanc tient à garder encore au secret son plan avant de l'aligner ce vendredi.