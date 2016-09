JEUX PARALYMPIQUES 2016: CÉRÉMONIE D'OUVERTURE CE SOIR À 22H15 Les Algériens veulent briller à Rio

Par Saïd MEKKI -

Une réception a été organisée par le ministre de la Jeunesse et des Sports pour les athlètes algériens

Dix-sept jours après la fin des JO, la flamme va de nouveau briller à Rio dès ce soir à 22h15 (heure algérienne) pour annoncer l'ouverture officielle des 15es Jeux paralympiques, les premiers d'Amérique du Sud où l'Algérie table sur 4 médailles d'or.

Il faut rappeler que ces Jeux avaient soulevé l'inquiétude en raison de problèmes financiers de dernière heure et la faible demande de tickets d'entrée. Mais voilà que tout est rentré dans l'ordre et on enregistre même à l'heure actuelle la vente de plus de 1,5 million de tickets. Ainsi, Rio accueille jusqu'au 18 septembre plus de 4300 sportifs handicapés, dont 62 Algériens, venant de 161 nations tous prêts à en découdre sur les terrains pour faire oublier leur handicap. 22 sports sont au programme de cette nouvelle édition, soit deux de plus qu'en 2012, le canoë-kayak et le triathlon. Et pour la première fois, la compétition aura une équipe de réfugiés composée d'un athlète iranien et d'un nageur syrien. Pour sa part, l'Algérie prendra part à ces 15ès Jeux paralympiques de Rio, avec une délégation forte de 62 athlètes, répartis en cinq disciplines, avec l'objectif de décrocher des podiums dont quatre médailles d'or, selon la direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne handisport (FAH). Il s'agit de l'athlétisme (21 athlètes), judo (3), powerlifting (2), goalball messieurs (6), goalball dames (6), handi-basket masculin (12) et handi-basket féminin (12). A propos des objectifs de nos athlètes dans ces Jeux paralympiques, le directeur technique national (DTN), Zoubir Aichaine, a déclaré que «nos athlètes participeront pour tenter de décrocher des médailles. Notre objectif est de ramener des podiums, toutes couleurs confondues, dont quatre en vermeil, en athlétisme et en judo. Selon, les prévisions de nos entraîneurs, ces podiums sont à la portée de nos athlètes qui se sont bien préparés au rendez-vous», a-t-il précisé. L'athlétisme et le judo seront donc attendus à Rio pour s'illustrer. Avec des athlètes habitués aux JP et d'autres nouvelles figures, les deux disciplines peuvent faire valoir d'autres satisfactions au handisport algérien. Les yeux seront braqués, certainement, sur les plus connus: les lanceuses Nassima Saifi, Safia Djelal, Asmahane Boudjadar, Nadia Medjmedj et les lanceurs Karim Betina, Lahouari Bahlaz, Kamel Kerdjena, mais aussi sur Mohamed Berrahal (moteur) et les demi-fondistes Samir Nouioua, Abdelatif Baka. Mais d'autres jeunes promus peuvent émerger et étonner, selon les observateurs, à l'image de Fouad Baka, Mohamed Fouad Hamoumou et Sid Ali Bouzourine, entre autres. En judo, le groupe des trois athlètes dont le champion en titre, Mouloud Noura. Il y a aussi Mehdi Meskine et Abdelaoui Cherine, dont c'est leur première participation aux JP et dont on attend le podium. On attendra aussi des surprises des quatre équipes de handi-basket et de goalball (hommes et femmes). On attendra aussi des performances de la part de Houcine Bettir et Samira Guerioua dans leur discipline le powerlifting. On y reviendra plus en détail dans notre prochaine édition. La délégation algérienne se trouve depuis samedi à Rio où les Algériens se doivent de faire mieux que lors de l'édition de 2004 à Athènes où l'Algérie avait arraché 6 médailles d'or. Sinon, si on compte sur la performance du nombre total des médailles toutes couleurs confondues, le record des athlètes algériens est de 19 médailles (4 or, 6 argent et 9 bronze) lors de la dernière édition en 2012 à Londres. Donc place aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture à Rio avant le début des compétitions dès demain jeudi avec pour les Algériens dans trois disciplines l'athlétisme, le basket-ball en fauteuil roulant (hommes et dames) et le goal ball (hommes).