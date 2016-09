A L'ISSUE DE LA RÉUNION DE SON BUREAU EXÉCUTIF Le Comité olympique algérien appelle à la sagesse et à l'unité

Le Comité olympique et sportif algérien a appelé avant-hier à Alger les acteurs du mouvement sportif national à la «sagesse, l'unité et la sérénité» durant cette période qui précède des manifestations sportives importantes qui seront organisées par l'Algérie. «Considérant les défis et les échéances sportives importantes qui seront abritées par l'Algérie notamment les Jeux africains de la jeunesse (JAJ 2018) et les Jeux méditerranéens d'Oran 2021, les représentants du mouvement sportif national ont confirmé l'appel à la sagesse, l'unité et la sérénité qui nous permettent d'aller de l'avant», a indiqué le COA à l'issue de la réunion de son bureau exécutif, consacrée à la présentation des bilans technique et financier de la participation algérienne aux JO 2016 à Rio de Janeiro. Au cours de la même réunion, élargie aux présidents de Fédérations sportives, l'ensemble des présents, ont tenu à exprimer «leur satisfaction pour les moyens mis à leur disposition par le COA et les pouvoirs publics au cours des différentes étapes de la préparation aux 31es Olympiades», a ajouté le communiqué du COA transmis à notre rédaction. Le double médaillé d'argent, sur 800m et 1500m à Rio, Taoufik Makhloufi, avait dénoncé «un manquement des responsables envers les athlètes» et qui selon lui était «la principale cause» de l'échec. L'instance olympique a rejeté en bloc ces accusations estimant avoir offert les meilleures conditions aux athlètes. Selon le premier responsable du COA, son instance à financé pas moins de 107 stages de préparation, dont la plupart à l'étranger, pour une valeur de 11 milliards et 250 millions de centimes, en plus de la somme de 10,5 milliards de centimes destinée à différentes fédérations sportives afin qu'elles puissent poursuivre leur plan d'action dans les temps. Les fédération et le COA ont également exprimé lors de cette réunion, «leurs sincères remerciements et leur gratitude au gouvernement pour l'intérêt et le soutien apporté au mouvement sportif national et au Comité olympique», précise la même source. Enfin, le COA a félicité «les fédérations qualifiées pour les JO 2016, les athlètes ainsi que leurs staffs pour les efforts déployés et les performances réalisées». L'Algérie a décroché la 62e place au classement général sur plus de 200 pays participants aux Olympiades brésiliennes, grâce aux deux médailles d'argent, décrochées par le coureur Toufik Makhloufi sur 800m et 1500m.



Classement mondial de tennis «juniors»

Belle ascension pour Youcef Rihane

Youcef Rihane, étoile montante du tennis algérien, a gagné cinq places dans le nouveau classement mondial juniors et pointe désormais au 506e rang avec 97,50 points, suivant la dernière publication de la fédération internationale de la discipline (ITF). Une belle ascension pour ce jeune de 15 ans qui, il y'a quelques mois à peine, pointait à la 1 000e position de ce classement, actualisé chaque semaine par l'ITF. Rihane doit sa belle ascension à l'excellent parcours qu'il a réalisé dernièrement dans des tournois internationaux à l'étranger, notamment en Jordanie, où il avait atteint des stades avancés, aussi bien en simple qu'en double. Le jeune Algérien prend ainsi le large sur ses compatriotes Toufik Sahtali (1359e), Karim Bendjemaâ (1587e) et Fazil Habbouche (1884e). Chez les filles, la championne d'Afrique 2015, Feriel Inès Ibbou a perdu deux places dans le nouveau classement mondial «juniors» et se retrouve à la 106e position. La sociétaire de l'Académie de Valence en Espagne avait atteint l'an dernier le 23e rang de ce classement, mais le fait de ne pas avoir défendu ses points cette année lui a valu une importante régression. Ibbou, bientôt 18 ans, a préféré, en effet, s'engager dans plus de tournoi seniors que juniors, mais non sans conséquence sur son classement mondial de cette catégorie.