APRÈS SON ALTERCATION AVEC SLIMANI Madjer critique Boudebouz et Rajevac

L'ex-vedette des Verts, Rabah Madjer, devenu aujourd'hui consultant de la chaîne sportive algérienne El Heddaf TV, n'a pas apprécié le comportement de Ryad Boudebouz qui a tiré de force le penalty dont a bénéficié l'EN face au Lesotho.

«Si j'étais à la place de Rajevac, j'aurais ordonné à Boudebouz de laisser Slimani tirer le penalty», a déclaré l'ancienne star des Verts et du FC Porto.

«Slimani va rejoindre un nouveau club et un grand championnat, il avait besoin de se mettre en confiance avant de partir en Angleterre. S'il avait marqué ce penalty, il aurait pu inscrire d'autres buts encore dans ce match. Boudebouz l'a déstabilisé. Il va rejoindre Leicester en position de faiblesse.

L'EN a marqué six buts contre le Lesotho et il n'en a inscrit aucun. Si j'étais à la place de Boudebouz, j'aurais laissé volontier le ballon à Slimani pour augmenter son capital buts et retrouver la confiance», a expliqué Madjer.

Toutefois, le nouveau sélectionneur national Rajevac a minimisé l'altercation entre Slimani et Boudebouz.

«Je n'ai pas fait attention à ce qui s'est passé pendant le penalty et la sortie de Boudebouz n'est guère une sanction contre lui.

Boudebouz a fait une excellente première mi-temps, mais je voulais surtout donner du temps de jeu à Brahimi qui est un joueur important dans l'équipe et dont on aura besoin face au Cameroun», a expliqué le coach des Verts tout en insinuant que c'est Ghoulam qui tirera les penalties désormais en sa qualité de premier tireur au sein de l'EN.