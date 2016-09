CAN 2016 DE HANDBALL (U21) Rabah Gherbi dévoile la liste des 18

L'entraîneur de la sélection algérienne de handball des moins de 21 ans Rabah Gherbi a dévoilé la liste des 18 joueurs retenus pour la 23e coupe d'Afrique des nations 2016, prévue à Bamako (Mali) du 11 au 18 septembre. Le GS Pétroliers est le club le plus représenté dans cette liste en présence de quatre joueurs: Ghedbane Khelifa, Boudaoui Hichem, Hammad Merouane et Djedid Yacine, suivi du CRB Baraki avec trois éléments: Damir Riadh, Hadj Sadok Tahar Yassine, et Belkaid Othmane. Le fait marquant de cette liste est l'absence de l'arrière-droit Ayoub Abdi, exclu pour avoir «enfreint la discipline en sélection», selon le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Saïd Bouamra. Le «Sept national» se trouve actuellement en stage à Alger qui s'étalera jusqu'au vendredi 9 septembre, date du déplacement à Bamako.