CAN 2017 L'Algérie dans le pot 2

Les pots pour la CAN 2017 sont d'ores et déjà connus, l'Algérie hérite du pot 2 comme lors de la coupe d'Afrique des nations 2015. La répartition des pays prend seulement en compte les participations aux coupes d'Afrique des nations précédentes (2012, 2013 et 2015). L'Algérie s'est qualifiée aux éditions 2013 (éliminée en phase de poule) et 2015 (éliminée en quarts de finale). C'est donc dans une logique digne de la Confédération africaine de football que les protégés de Mohamed Raouraoua se retrouvent dans un pot composé du Burkina Faso, Mali et RD Congo. Le Gabon pays hôte est accompagné de la Côte d'Ivoire, Ghana et Tunisie pour former le pot 1. Le Sénégal, Cameroun, Congo et Maroc sont dans le pot 3, l'Egypte, le Zimbabwe, la Guinée équatoriale et l'Ouganda complètent le pot 4. Au pire des cas, l'Algérie peut tomber dans un groupe de la mort avec l'Egypte, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Le tirage au sort aura lieu le 19 octobre à Libreville.