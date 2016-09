CONGRÈS D'ATHÈNES LE 14 SEPTEMBRE Platini invité par l'UEFA

Michel Platini «se rendra bien au congrès de l'UEFA à Athènes le 14 septembre à l'invitation du comité exécutif» pour y faire son discours d'adieu, dans le cadre de l'élection de son successeur, a indiqué hier son entourage à l'AFP. L'Equipe avait révélé hier que Platini avait été invité par l'UEFA. Platini, qui «remercie de leur confiance (les membres du gouvernement européen du football), s'y rendra pour remettre à disposition du Congrès son mandat de président», précise encore l'entourage de l'ancien capitaine des Bleus. L'ancien triple Ballon d'or «s'y rendra par ses propres moyens et ne fera pas de conférence de presse, souhaitant réserver ses mots aux représentants des fédérations nationales» composant l'UEFA. Platini avait annoncé sa démission de la présidence de l'UEFA le 9 mai à la suite du jugement du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui avait réduit sa suspension de toute activité liée au football de six à quatre ans. Mais il avait aussi ajouté cet été qu'il aspirait «à présenter cette démission face aux 55 (fédérations) qui composent l'UEFA, à Athènes». L'ancien capitaine des Bleus avait été sanctionné par la justice interne de la FIFA dans l'affaire du fameux paiement controversé de 1,8 million d'euros de la part de Joseph Blatter, président déchu de la FIFA, sur la base d'un contrat oral. Blatter s'est à son tour présenté fin août devant le TAS pour contester sa suspension de six ans. Après le retrait de l'Espagnol Angel Maria Villar mardi soir, il n'y a plus que deux candidats à briguer la succession de Platini: Michael van Praag, président de la Fédération néerlandaise, 68 ans, et son homologue de la Fédération slovène Aleksander Ceferin, 48 ans. Chacune des 55 fédérations composant l'UEFA dispose d'une voix dans cette élection.