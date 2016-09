ESPÉRANCE DE TUNIS Belkaroui indisponible 3 à 4 semaines

Le défenseur international algérien de l'ES Tunis Hichem Belkaroui, victime d'une déchirure aux adducteurs, est incertain pour la réception du Cameroun le 9 octobre prochain dans le cadre de la 1ère journée (Gr.B) des qualifications de la Coupe du monde 2018, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne. Le joueur, sorti dimanche sur blessure face au Lesotho (6-0) en match comptant pour la dernière journée des qualifications de la CAN 2017, a passé une IRM (imagerie à résonance magnétique, ndlr), qui a décelé une déchirure à l'adducteur, nécessitant 3 à 4 semaines d'indisponibilité, selon la même source. A la veille du match contre le Lesotho, Belkaroui était déjà incertain pour cause de blessure musculaire aux adducteurs, avant de se rétablir 48 heures avant la rencontre et de tenir son rôle dans le onze titulaire. Par conséquent, l'ancien joueur de l'USM Harrach est forfait pour le match de l'EST à domicile face au Stade Gabesien, samedi prochain dans le cadre de la 1ère journée du championnat tunisien.