INFANTINO, PRÉSIDENT DE LA FIFA "Des discussions pour un Mondial à 40 équipes"

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino a confirmé que des discussions allaient avoir lieu autour d'une Coupe du monde à 40 équipes. Le premier responsable de l'instance dirigeante du football mondial a réitéré son envie de voir le Mondial 2026 se dérouler avec 40 équipes. «Je n'ai pas changé d'avis. Cela serait positif pour le développement du football. On l'a vu lors de l'Euro 2016, où plus d'équipes ont participé», a déclaré Gianni Infantino, rappelant que «rien n'était décidé» et que des discussions allaient avoir lieu. Cette future compétition pourrait se dérouler au sein de la zone Concacaf, car elle n'a pas accueilli la Coupe du monde depuis longtemps. Le Canada, les USA et le Mexique pourraient organiser conjointement ce Mondial. «Nous verrons, mais il est vrai que la zone Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et des Caraïbes), n'a pas reçu la Coupe du monde depuis longtemps» a indiqué Infantino. La région hôte du Mondial sera désignée en mai 2020. La deuxième séance de la FIFA, la première dans sa nouvelle composition aura lieu les 13 et 14 octobre prochain à Zurich.