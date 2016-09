OLYMPIQUE LYONNAIS Ghezzal de nouveau opérationnel

L'attaquant lyonnais manque de rythme, certes, car n'ayant disputé aucun match officiel depuis l'entame de la saison, mais «il a de fortes chances d'être titulaire contre Bordeaux», a anticipé le média français.

Le milieu de terrain international algérien de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal, blessé aux adducteurs depuis environ un mois est de nouveau opérationnel et devrait pouvoir reprendre la compétition dès samedi prochain, à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1 française contre les Girondins de Bordeaux, a rapporté hier la presse locale. «Entièrement rétabli de sa déchirure à l'adducteur droit, Rachid Ghezzal s'entraîne normalement depuis quelques jours et devrait pouvoir rejouer dès la 4e journée, prévue samedi contre Bordeaux» a détaillé le journal Le Progrès. Le jeune milieu gauche lyonnais (24 ans) manque de rythme, certes, car n'ayant disputé aucun match officiel depuis l'entame de la saison 2016-2017, mais «il a de fortes chances d'être titulaire contre Bordeaux» a cependant anticipé le média français. Une situation qui s'explique par la cascade de blessures au sein de l'avant-garde lyonnaise, notamment, Alexandre Lacazette, Mathieu Valbuena et Nabil Fekir. Ce qui devrait obliger le coach Bruno Génésio à responsabiliser les rares joueurs opérationnels dans ce compartiment de jeu, dont le frère cadet de l'ancien international algérien, Abdelkader Ghezzal. Lacazette, actuel meilleur buteur du club et du championnat avec 6 réalisations, pourrait lui aussi prendre part à cette rencontre, car ayant également repris les entraînements depuis peu. «Lacazette a repris les entraînements suivant un programme de préparation spécifique» selon la même source, mais vu le grand nombre d'absents en attaque, Bruno Génésio pourrait se résoudre à le faire jouer, surtout si son état de santé ne présente aucune complication d'ici samedi. L'Olympique Lyonnais, 4e au classement général de la Ligue 1 avec 6 points, accueillera les Girondins de Bordeaux (8es) samedi au Parc OL.



Il a mis fin à son contrat avec Al Fujairah

Vers le retour de Bougherra en Ecosse

L'ancien défenseur des Rangers, Madjid Bougherra s'est dit intéressé par un retour en Ecosse après avoir entamé des discussions avec le club de Kilmarnock. Bougherra qui est libre après son départ du club Al Fujairah n'est pas encore fixé sur son avenir; dans une déclaration à STV il précise: «J'aimerais rapidement connaître ma prochaine destination, Kilmarnock est une option en Ecosse, mais j'ai d'autres possibilités, notamment une en Australie». A 33 ans le puissant défenseur central a encore envie de jouer à haut niveau et il pourrait être une option très intéressante pour le doyen des clubs écossais. Bougherra avait mis un terme à sa carrière en sélection algérienne suite à l'élimination de la sélection algérienne en quarts de finale de la coupe d'Afrique de 2015 en Guinée équatoriale face à la Côte d'Ivoire.