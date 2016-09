ORLÉANS Belkalem déjà dans le bain

Le défenseur international, Essaïd Belkalem, s'est engagé, comme prévu avec Orléans pour une saison renouvelable. Chauffé à bloc après une saison blanche, le natif de Tizi Ouzou a entamé directement les entraînements. «Je n'ai plus de temps à perdre», a déclaré le désormais ex-défenseur de Watford à la Gazette du Fennec. L'ancien joueur de Trabzonspor s'est engagé avec une saison renouvelable en cas de maintien. Il y retrouve Karim Ziani et Antar Yahia. Essaïd Belkalem a déclaré à la Gazette du Fennec être «très enthousiaste à débuter cette nouvelle expérience. J'ai été bien accueilli par tout le monde. Maintenant, je dois me mettre au travail pour espérer revenir très vite à la compétition. Je n'ai plus de temps à perdre», a-t-il déclaré après la signature de son contrat.