PRÉPARATION DES ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 Le Cameroun bat le Gabon avant d'affronter l'Algérie

Le Cameroun, premier adversaire de l'Algérie dans les éliminatoires du Mondial 2018, a battu le Gabon (2-1), avant-hier en match amical dans le cadre des préparatifs des deux équipes pour leurs prochaines échéances. Tous les deux qualifiés pour la prochaine coupe d'Afrique des nations, le Cameroun et le Gabon se sont livré une belle bataille à Limbé (Cameroun). Ce sont finalement les Lions indomptables qui ont arraché la victoire grâce à un joli lob d'Edgar Salli, joueur formé à Monaco et buteur dans le temps additionnel (90+3). Auparavant, l'attaquant prêté par les New York Red Bulls au club danois de Hobro, Anatole Abang, avait ouvert le score de la tête (65e), inscrivant là son premier but en sélection, avant que le Cameroun ne soit rejoint sur un coup franc lumineux frappé par Kanga (75e). Et surtout avant le finish spectaculaire, qui a fait lever tout le stade. Le Cameroun rendra visite à l'Algérie le 9 octobre prochain pour le compte de la première journée des qualifications au Mondial 2018. La Zambie et le Nigeria s'opposeront dans l'autre match du groupe B.