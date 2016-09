REMPLACEMENT DU GABON PAR L'ALGÉRIE À LA CAN 2017 Le ministre El Hadi Ould Ali calme le jeu

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a affirmé, avant-hier, à Mostaganem que l'idée que l'Algérie abrite la phase finale de la coupe d'Afrique des nations 2017 en remplacement du Gabon «n'est pas pour le moment à l'ordre du jour». A une question sur la possibilité que l'Algérie abrite la prochaine CAN 2017, prévue en janvier prochain en remplacement du Gabon eu égard à la situation prévalant dans ce pays, le ministre a souligné, en marge de sa visite dans la wilaya, que «cette idée n'est pas pour le moment à l'ordre du jour». «Si les organisateurs nous faisaient cette demande, la question serait posée au gouvernement et c'est au président de la République de prendre la décision adéquate», a-t-il ajouté. M.Ould Ali a estimé que «si on demandait à l'Algérie d'abriter ce rendez-vous continental, un grand travail devrait être effectué en coordination avec la Fédération algérienne de football». D'autre part, le ministre a appelé à se mobiliser autour de la sélection nationale de football et de réunir toutes les conditions d'une bonne préparation des rendez-vous de la CAN 2017 et des éliminatoires de la Coupe du monde de Russie de 2018.