STANDARD DE LIÈGE Nouveau coach pour Belfodil et Bahlouli

Une semaine après leur arrivée au club, les deux Algériens du Standard, Ishak Belfodil et Fares Bahlouli, voient déjà leur entraîneur être limogé. Yannick Ferrera a, en effet, été licencié par le club liégeois, qui a dans la foulée annoncé l'identité de son remplaçant. Les deux joueurs algériens travailleront désormais sous les ordres du Serbe Aleksandar Jankovic, choisi pour remplacer le Belge. L'ancien entraîneur de Malines s'est engagé pour trois ans. Yannick Ferrera, qui était arrivé à Sclessin en septembre 2015, en remplacement de Slavoljub Muslin, entretenait des relations compliquées avec plusieurs membres de la direction des Rouches. L'entraîneur belge n'a donc pas résisté au mauvais début de saison du Standard, qui n'a gagné qu'un match en championnat (2-0 contre Saint-Trond), a enregistré trois matchs nuls et concède une défaite. Un bilan actuel qui cloue les Liégeois à la 11e place du classement avec seulement 6 points en 5 matchs. Mal en point en début de saison 2015-2016, le Standard, qui a été lanterne rouge en octobre 2015, a terminé 7e de la phase classique du championnat, manquant les playoffs I. Les Rouches avaient sauvé leur saison en remportant la coupe de Belgique, la 7e de leur histoire et leur premier trophée depuis 2011, qui les qualifiait directement pour la phase de poules de l'Europa League. Le Standard recevra Genk dimanche prochain pour le compte de la 6e journée de Jupiler Pro League.