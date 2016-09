ZONE D'EUROPE Portugal et France ratent leurs débuts

Les finalistes de l'Euro n'ont pas ébloui, loin de là, pour leur retour à la compétition avant-hier soir, sur la piste du Mondial 2018 en Russie: le Portugal s'est incliné 2-0 en Suisse, alors que la France s'est contentée du nul 0-0 au Bélarus. Une autre rencontre devait marquer la soirée: la première en match de qualification à un Mondial du lilliputien de la planète foot, Gibraltar, soldée par une défaite 1-4 contre la Grèce. Les débuts des champions d'Europe portugais à Bâle ont été bien peu convaincants. Sans Cristiano Ronaldo, toujours ménagé après sa blessure à un genou en finale de l'Euro, la Seleçcao a été incapable de marquer et a concédé deux buts, dont un du tout jeune attaquant de Schalke Breel Embolo (19 ans). Intervenue dans le temps additionnel, l'exclusion de Granit Xhaka pour un deuxième avertissement n'aura pas permis au Portugal de sauver les meubles. A la Suisse donc la tête du groupe B, partagée avec la Lettonie, vainqueur d'Andorre (1-0), les Iles Féroé et la Hongrie n'étant pas parvenus à se départager (0-0). Après deux ans de matchs amicaux qui avaient précédé l'Euro-2016 disputé à domicile cet été, les Bleus devaient, eux, se réhabituer aux éliminatoires. L'acclimatation a été difficile face à une forteresse bélarusse décidément inviolable. C'est du coup la Bulgarie qui prend la tête du groupe A, à la faveur de sa victoire arrachée sur le Luxembourg dans le temps additionnel (4-3), la Suède, orpheline du jeune retraité de la scène internationale Zlatan Ibrahimovic, et les Pays-Bas s'étant également quittés sur un nul (1-1). Autre poids lourd du football européen en lice mardi, la Belgique a, elle, été à la hauteur des attentes: les quarts de finalistes de l'Euro ont croqué Chypre (3-0). Le groupe H était décidément le groupe du spectacle, avec aussi au menu les cartons de la Bosnie-Herzégovine sur l'Estonie (5-0) et de la Grèce sur Gibraltar (4-1). Dans le groupe G de l'Espagne et l'Italie, vainqueurs lundi, l'Albanie a battu la Macédoine (2-1) plus tôt dans l'après-midi.