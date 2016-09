LIGUE 2 MOBILIS - 1ÈRE JOURNÉE: JSMB-RCA ET JSMS-USMB EN TÊTES D'AFFICHE Une reprise en fanfare

Les Béjaouis ont hâte de revenir au-devant de la scène

En présence d'anciens sociétaires de la Ligue 1 Mobilis, à l'instar du RCA, l'USMB et l'ASO, la course pour l'accession s'annonce palpitante cette saison, à condition d'avoir du spectacle et surtout du fair-play à tous les niveaux.

Le championnat de Ligue 2 Mobilis, après des vacances estivales bien méritées, reprendra ses droits demain après-midi, avec plusieurs chauds débats dès cette première journée, car mettant aux prises pas moins de douze anciens pensionnaires de l'élite. Les matchs JSM Skikda - USM Blida, MC El Eulma - MC Saïda, JSM Béjaïa - RC Arba, ASO Chlef - US Biskra, AS Khroub - WA Boufarik et CA Bordj Bou Arréridj - GC Mascara opposent en effet d'anciens sociétaires du championnat de première division qui, malgré leur actuelle présence en palier inférieur, sont toujours considérés comme de prestigieux clubs, qui pratiquent du beau football. Ce qui devrait donner lieu à de chaudes empoignades, avec des résultats qui restent ouverts sur différentes probabilités, car avec un tel standing, même les clubs visiteurs pourraient prétendre à la victoire. Une éventualité à prendre encore plus au sérieux, sachant que la plupart des clubs n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière en ce début de la saison 2016-2017, faisant que le terrain et le soutien du public ne constituent pas encore un avantage pour les clubs hôtes. Les deux autres matchs: Amel Boussaâda - ASM Oran et CRB Aïn Fakroun - Paradou AC ne s'annoncent pas moins palpitants, car mettant eux aussi aux prises de grosses cylindrées aux riches effectifs. Si le CRBAF et l'ASMO ont déjà connu l'expérience de l'élite, le PAC a surtout forgé sa réputation en tant que «club formateur», et dont les joueurs s'exportent actuellement même à l'étranger, comme c'est le cas du défenseur Rami Bensebaïni, transféré à l'intersaison au Stade Rennais (Ligue 1 française). Tous les matchs de cette première journée se joueront en présence du public, sauf à Aïn Fakroun, en raison du huis clos qui pèse sur le club hôte.

Programme des matchs:

Demain-17h:

A Aïn Fakroun: CRBAF-PAC (à huis clos)

A Skikda: JSMS-USMB

A Boussaâda: AB-ASMO

Demain-19h:

A El Eulma: MCEE-MCS

A Béjaïa: JSMB-RCA

A Bordj Bou Arréridj: CABBA-GCM

A Chlef: ASO-USB Au Khroub: ASK-WAB.