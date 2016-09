LIGUE 1 MOBILIS - 3E JOURNÉE: DRB TADJENANET- USM ALGER (DEMAIN-17H) Le Difaâ à la conquête de l'armada usmiste

Par Bachir BOUTEBINA -

Le ténor algérois que drive désormais le Corse Jean-Michel Cavalli subira dans 24h son premier sérieux test au cours d'un match qui s'annonce très disputé sur tous les plans.

Demain après-midi en match avancé de la 3ème journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis, le Difaâ sera hôte des Rouge et Noir de Soustara, à l'occasion d'une belle affiche qui devra se dérouler à guichets fermés. Le dernier champion sortant algérois effectuera donc demain son premier déplacement officiel dans l'est du pays, en affrontant un ténor constantinois avide de revanche, et qui tentera sans aucun doute de faire chuter chez lui, l'actuel leader du nouveau championnat. Les gars de Soustara ayant réussi à faire le plein à Bologhine, coup sur coup, respectivement aux dépens du MO Béjaïa puis aux dépens du RC Relizane, viseront demain la passe de trois, devant un hôte que les Rouge et Noir ont battu à deux reprises, au cours de la précédente saison. Cependant, côté Tadjenanet, le coach Lyamine Bougherrara a exigé coûte que coûte les trois points, notamment pour confirmer ce vendredi l'excellent début de saison effectué par ses poulains. Pour preuve, dès la première journée, le DRBT avait terrassé d'entrée la JS Saoura, avant d'aller à Béjaïa, pour damer le pion aux coriaces Crabes du MOB, en arrachant le point du nul. Il est aussi utile de rappeler que le Difaâ occupe la seconde place avec quatre points, et saisira l'opportunité de repasser devant l'USM Alger qui s'est installé pour l'instant en tête avec six points. Le ténor algérois que drive désormais le Corse Jean-Michel Cavalli subira dans 24h, son premier sérieux test au cours d'un match qui s'annonce très disputé sur tous les plans. Côté effectif usmiste, ce sera l'occasion pour Samir Saâyoud de retrouver demain son ancien club, dans un stade qui lui a permis de rebondir avec succès, et au sein duquel le Difaâ a souvent fait parler de lui tout au long de la précédente saison. Ce sera aussi l'occasion pour les nouvelles recrues des Rouge et Noir, en l'occurrence, l'attaquant Ghislain Guessan, l'excellent défenseur axial Benyahia, et notamment Bouderbal qui a déjà fait une grosse impression, de confirmer demain toutes les attentes placées en eux, sous la houlette d'un nouveau coach dont les ambitions affichées dès son arrivée parmi les Rouge et Noir sont désormais très claires. Avec des joueurs comme par exemple le toujours excellent portier Zemmamouche qui n'a pas encore encaissé le moindre but, et des éléments à vocation offensive en verve, à l'image d'un Beldjillali très en jambes actuellement, le coach Cavalli possède plusieurs atouts de premier plan, pour faire un bon résultat ce vendredi à Tadjenanet. Il n'en demeure pas moins que les gars de Soustara seront attendus de pied ferme par une très coriace formation constantinoise, au sein de laquelle on pratique un football très solide. Bougherara qui s'est avéré un fin tacticien, jouera certainement la carte de l'offensive, en misant sur les Bouda, Chibane, et probablement sur Chetal, l'ex-attaquant usmiste qui aura certainement à coeur de mettre à mal ses ex-coéquipiers de la capitale. Une très belle empoignade en perspective demain entre deux antagonistes qui ont marqué de leur empreinte le précédent championnat, et qui comptent bien occuper une nouvelle fois le haut du tableau. Un face-à-face des plus indécis à suivre demain en fin de journée, sur le petit écran, et qui a de fortes chances de tenir en haleine le très nombreux public du stade de Tadjenanet, où le dernier champion en titre jouera son prestige devant un Difaâ plus que jamais à la conquête des gars de Soustara.



CR Belouizdad-JS Saoura (aujourd'hui-19h)

Le Chabab veut sa première victoire

A l'occasion de l'ouverture de la 3e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, le CR Belouizdad accueillera cet après-midi à 19h la JS Saoura au stade du 20-Août 1955 d'Alger pour tenter de lancer enfin sa saison. En effet, n'ayant pu récolter qu'un seul point lors des deux premières journées face au MCO et à l'ESS, le Chabab compte profiter de ce match pour rafler sa première victoire de la saison en présence de son public. A noter que le retour d'Alain Michel au poste d'entraîneur du CRB tarde à se confirmer, face au blocage du départ de Foued Bouali pour une histoire de régularisation. La JSS tentera de confirmer son bon début suite à sa victoire face au CSC lors de la 2e journée.